اعتبر قائد شرطة دبي السابق الفريقضاحي خلفانان "تغيير الرئيساليمنيعبد ربه منصور هاديضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة باسرها"، موضحاً أن "هذا من وجهة نظري الشخصية".

وفي تصريح له مواقع التواصل الاجتماعي، لفت خلفان إلى أن "اليمن بحاجة الى قائد يجمع ولا يفرق"، مشيراً إلى أن "تتمحور أزمة اليمن في هادي ولو ازيح لكان الوضع هادئا".

وأشار إلى أنه "لو استطاع هادي في حالة السلام التام حكم اليمن شمال وجنوب غيروا اسمي من ضاحي الى شمال جنوب"، لافتاً إلى أن "الحكمة الدبلوماسية تتطلب إحلال قائدا بديلا لليمن من هادي".

وأفاد خلفان أن "الفشل الذريع لهادي يجب الا يعد نجاحا له"، مشيراً إلى "أنني شخصيا لا أرى في هادي صفة قيادية واحدة من صفات القادة".